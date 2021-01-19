50-летний шоумен Юрий Горбунов не прекращает поддерживать связь со своими поклонниками

Новое фото появилось в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, популярный телеведущий Юрий Горбунов показал, как они с Катей Осадчей проводят время ночью.

Одна из самых популярных украинских пар решила сделать совместное фото в салоне автомобиля, и, как рассказывает Юрий Горбунов, у них с женой ночью проходят съемки.

50-летний шоумен засветился в ярком малиновом пиджаке, а его довольная жена Катя Осадчая для съемок выбрала нежное белое платье с открытыми плечами, которое подчеркивает пышный бюст звезды.

"Ночные съемки. Некоторым хочется спать", - подписал Горбунов новое фото в своем личном микроблоге.

Пользователи мгновенно отреагировали на снимок и завалили телеведущих лестными комментариями.

"Катя красотка, Юрий вы конечно тоже", "Вы отличная пара", "Замечательная пара! Восхищаюсь вами! Лучшие ведущие украинского TV", "Что снимали?)" , "США. Я - гид и видеооператор в Нью-Йорке. В моём аккаунте в Highlights вы можете найти много интересного и познавательного. Буду рад встретиться с вами в этом прекрасном городе!", - написали они под публикацией.

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Горбунов показал фото, на котором запечатлен у микрофона в звукозаписывающей студии. Однако все внимание пользователей Сети оказалось прикованным к внешнему виду артиста.

Горбурнов одет в темный свитер, узкие джинсы и кроссовки. Поклонники отметили, что 50-летний шоумен отлично похудел после отпуска в ОАЭ.

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