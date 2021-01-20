Знаменитая модель Ким Кардашьян показала, как отдыхает под солнцем у бассейна
Нескромное фото звезда американских реалити-шоу опубликовала в Instagram.
Так, 40-летняя Ким Кардашьян предстала перед фанатами в бикини с высоким подъемом и черном топе, который обтягивал ее сочные "арбузики".
Чтобы добавить снимку "остроты", популярная модель встала на колени прямо на жезлонге, придерживая голову руками.
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Свой дерзкий образ 40-летняя Ким Кардашьян дополнила черными солнцезащитными очками.
"Это больше, чем жизнь ... это рай", - подписала американская звезда свежий снимок в своем микроблоге.
Публикация Ким Кардашьян успела набрать почти 1,3 млн лайков и сотни восторженных комментариев от преданных фанатов.
"Мамасита", "Самая красивая женщина на Земле", "Люблю тебя, крошка", "Ты выглядишь превосходно", "Королева", "Очень круто", "Если тебе скучно...", - написали они в комментариях.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала перед фанатами в развратном образе: на ней был лифчик и обтягивающие шорты.
Звезда надела столь откровенную одежду, чем впечатлила своих поклонников. Ким приняла довольно горячую позу, из-за которой она едва не вывалила бюст.
Напомним, Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.
А еще Politeka писала, что томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.
Также Politeka сообщала, что пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.