Знаменитая модель Ким Кардашьян показала, как отдыхает под солнцем у бассейна

Нескромное фото звезда американских реалити-шоу опубликовала в Instagram.

Так, 40-летняя Ким Кардашьян предстала перед фанатами в бикини с высоким подъемом и черном топе, который обтягивал ее сочные "арбузики".

Чтобы добавить снимку "остроты", популярная модель встала на колени прямо на жезлонге, придерживая голову руками.

Свой дерзкий образ 40-летняя Ким Кардашьян дополнила черными солнцезащитными очками.

"Это больше, чем жизнь ... это рай", - подписала американская звезда свежий снимок в своем микроблоге.

Публикация Ким Кардашьян успела набрать почти 1,3 млн лайков и сотни восторженных комментариев от преданных фанатов.

"Мамасита", "Самая красивая женщина на Земле", "Люблю тебя, крошка", "Ты выглядишь превосходно", "Королева", "Очень круто", "Если тебе скучно...", - написали они в комментариях.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала перед фанатами в развратном образе: на ней был лифчик и обтягивающие шорты.

Звезда надела столь откровенную одежду, чем впечатлила своих поклонников. Ким приняла довольно горячую позу, из-за которой она едва не вывалила бюст.

Напомним, Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.

А еще Politeka писала, что томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.