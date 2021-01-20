Певица Настя Каменских показала, как они с Потапом после новогодних праздников и отдыха на Мальдивах приходят в форму
Короткие видеоролики звезда опубликовала в своем микроблоге Instagram.
Так, Настя Каменских похвасталась, как они с мужем Потапом по утрам, несмотря на суровые морозы, выходят на пробежку.
"Ну как бы холодно... Настоящий реальный мороз, который сейчас мне щиплет подбородок и нос. Невероятно холодно", - не поскупилась на эмоции популярная в Украине певица.
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"Такой дубарь", - добавила Настя Каменских и нарвалась на гневного с утра Потапа.
"Да заткнись и беги, что ты...", - не сдержался продюсер в ответ на Настю Каменских, которая во время пробежки отвлекалась на запись коротких видеороликов для подписчиков.
Несмотря на то, что Потап жестко обратился к своей жене, Настя Каменских только рассмеялась в кадре.
Ранее мы рассказывали, как шикарная Настя Каменских похвасталась перед своими поклонниками пикантным снимком, который был сделан в гримерке.
Настя сидела возле зеркала. Судя по фото на ней не было одежды, но она прикрылась розовой рубашечкой. Одной рукой знойная Настя Каменских держала телефон, а второй – прикрывала свой бюст.
При этом зона декольте и плечи остались оголенными, и такой кадр не мог не понравиться ее многочисленным фанатам.
Напомним, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели
А еще Politeka сообщала, что загоревшая Каменских в черном лифчике обескуражила видом на прогулке
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