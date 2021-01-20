Певица Настя Каменских показала, как они с Потапом после новогодних праздников и отдыха на Мальдивах приходят в форму

Короткие видеоролики звезда опубликовала в своем микроблоге Instagram.

Так, Настя Каменских похвасталась, как они с мужем Потапом по утрам, несмотря на суровые морозы, выходят на пробежку.

"Ну как бы холодно... Настоящий реальный мороз, который сейчас мне щиплет подбородок и нос. Невероятно холодно", - не поскупилась на эмоции популярная в Украине певица.

"Такой дубарь", - добавила Настя Каменских и нарвалась на гневного с утра Потапа.

"Да заткнись и беги, что ты...", - не сдержался продюсер в ответ на Настю Каменских, которая во время пробежки отвлекалась на запись коротких видеороликов для подписчиков.

Несмотря на то, что Потап жестко обратился к своей жене, Настя Каменских только рассмеялась в кадре.

Ранее мы рассказывали, как шикарная Настя Каменских похвасталась перед своими поклонниками пикантным снимком, который был сделан в гримерке.

Настя сидела возле зеркала. Судя по фото на ней не было одежды, но она прикрылась розовой рубашечкой. Одной рукой знойная Настя Каменских держала телефон, а второй – прикрывала свой бюст.

При этом зона декольте и плечи остались оголенными, и такой кадр не мог не понравиться ее многочисленным фанатам.

Напомним, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели

А еще Politeka сообщала, что загоревшая Каменских в черном лифчике обескуражила видом на прогулке

Также Politeka писала, что Потап с высунутым языком дал подсмотреть в лифчик Каменских