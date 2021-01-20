Хореограф и судья "Танці з зірками" Влад Яма похвастался, как развлекается в США

Кадры появились в личном микроблоге артиста в Instagram.

Влад Яма отдыхает в Соединенных Штатах в компании украинского шоумена Анатолия Анатолича и своей семьи.

По словам телеведущего, они забрели с Ямой в темнокожий район Эль Портал в Майями, куда не доходят туристы.

Сам Анатолий Анатолич опасается, что из-за яркого прикида Влада Ямы их могли ограбить.

"Мы с Владом вышли пройтись по району и это абсолютно темнокожий район. И Влад единственный тут в таких кроссовках. Я даже побоялся и снял носки", - заявил шоумен.

"Отожмут...", - посмеялся Яма, на что Анатолич ответил, что они рискуют "отхватить" от местных ребят.

На следующем ролике Анатолий Анатолич заявил, что к ним подошли местные и начали что-то спрашивать, а к концу общения шоумен понял, что лысый Влад Яма похож на "скинхеда", и у них могут быть серьезные проблемы.

"Понимаю, что Влад просто похож на скинхеда. Не могу это громко говорить, потому что сейчас могут заподозрить... Но реально похож. Чистый ариец. Скорее всего, если это видео вы смотрите - нас с Владом убили. Капец, коненчо, жестко", - с юмором подытожил шоумен.

Ранее Яма с супругой заинтриговали публику фото из самолета. Пара не хотела признаваться, куда летит, а предложила пользователям угадать.

"Мы полетели. Куда? - Угадайте!) Самому активному - сувенир из точки назначения) Больше попыток в комментариях - больше шансов!. Фото сделано во время еды", - подписал снимок звезда.

Большинство фанатов предположили, что парочка отправилась в Дубаи или Мальдивы.

Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.

Также Politeka писала, что Влад Яма в красных плавках устроил экстремальные развлечения