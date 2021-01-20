Украинский продюсер Елена Мозговая рассказала, как звезда шоу "Голос країни-9" Дэвид Аксельрод борется с китайским вирусом

Как сообщает Politeka.net, ее муж и мама Виолетта недавно стали жертвами пандемии, но уже чувствуют себя намного лучше. Елена Мозговая поделилась с поклонниками радостными новостями на своей странице в соцсетях "Инстаграм" и "Фейсбук".

Продюсер утверждает, что Дэвид Аксельрод вместе с тещей одолели китайский вирус и уверенно идут на поправку, хотя симптомы еще дают о себе знать. Мозговая поблагодарила фанатов за поддержку, которая помогла исполнителю победить смертельно опасную болезнь.

"Мои герои! Мамуля и муж таки победили эту заразу!! Тесты отрицательные! Еще немного долечиваем пневмонию и будем здоровы и счастливы! Чего и вам всем желаем 🙏❤️! Спасибо всем, кто был рядом, помогал и был неравнодушен! Такое не забывается, я ваш должник!", - написала она в своем посте.

Пользователи социальной сети обрадовались хорошим новостям и пожелали семье Елены поскорее восстанавливаться:

"Замечательно! Будьте здоровы!"; "Держитесь! Здоровья и веры"; "Слава богу! Пусть Господь хранит вас и вашу семью!"; "Полного Выздоровления и скорейшего восстановления! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом!"; "Какая радостная весть! И пневмонию поборете вместе!"; "Поздравляю - это победа! Но ещё дома нужно долечиваться"; "Слава Богу! Но, после этой гадости надо очень щадящий режим. Больше отдыхать, не нагружаться..."; "Понимаю Вас, как человек, который прошел этот ад, с потерями родных, борьбой за здоровье мамы, в которой победили".

Ранее Елена Мозговая рассказала о болезни Дэвида Аксельрода и обратилась к украинцам с просьбой поддержать артиста в трудную минуту:

"Ему сейчас нужна наша энергия и позитив, борьба с короной истощает любого, даже самых сильных".

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