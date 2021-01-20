Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в день своего рождения показала эмоциональное поздравление от близкого человека

20 января скандальной танцовщице исполняется 45 лет. По собственному признанию, Волочкова мечтала отметить этот праздник на Мальдивах, однако, из-за репетиций нового спектакля не смогла этого сделать.

Однако, ее близкий друг Николай Басков, который сейчас как раз отдыхает на курорте, решил исправить ситуацию и записал видеообращение, которым Волочкова поделилась в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

«С твоих любимых Мальдив поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было столько удовольствия, как этот океан, всегда светило яркое солнце и твое сердце наполняли самые прекрасные эмоции», - говорит в видео Басков.

Балерина осталась в восторге от такого поздравления.

«Получила поздравление из любимого края от любимого друга! Коленька, я тебя очень люблю! И дорожу тобой! Спасибо от души за внимание всегда!», - написала Волочкова.

В сети тут же принялись обсуждать такое взаимодействие звезд.

«Колясик проявил благородство и записал Зине видео поздравление с Мальдив, в ответ на ее молчание в его др», «Как я ранее предполагала, Колюня на ДР Насци будет в отпуске)) далеко-далеко плавает за именинницу», «Так Насос же достанет до печенок, если не поздравить. Неделю напоминала, что скоро ДР», - пишут люди.

Напомним, именинница Волочкова поразила откровениями об интиме в самолете и будущем муже: "Выдержит только тот, кто...".

Как сообщала Politeka, полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер.

Также Politeka писала, что Волочкова в бесстыжем купальнике похвасталась результатами радикального похудения.