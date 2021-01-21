Известная певица Ани Лорак засветилась в компании российской артистки Ирины Аллегровой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Лорак опубликовала совместное фото, сделанное за кулисами концерта или в какой-то студии звукозаписи.
Каролина была одета в черную маечку, которая обтянула ее упругие пышные формы. Внизу на певице красовались штанишки в клеточку. Волосы Лорак были распущены. Судя по прическе звезды, это архивный кадр, так как у Каролины на фото присутствует челка.
Исполнительница хита «Младший лейтенант» и «Шальная императрица» была одета в свободные светлые штаны спортивного стиля и белую майку. Она прикрыла лицо солнцезащитными очками. Аллегрова обняла Лорак и дружелюбно улыбалась на камеру.
Стоит отметить, что, несмотря на разницу в возрасте, Аллегрова, приближающаяся к своему 70-летию, выглядела более стильной, чем молодая звезда.
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«С днем рождения», - коротко подписала фото звезда.
Как известно, 20 января Ирине Аллегровой исполнилось 69 лет. Многие артисты, которые знакомы с ней, опубликовали поздравления у себя в соцсетях.
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