В Украине намерено вакцинировать всех граждан бесплатно

При этом граждане не из группы риска и социально значимых профессий будут вакцинированы в конце 2021 начале 2022 года.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Но те, кто не захочет ждать пятого этапа вакцинации, смогут купить вакцину в аптеке. Продажа вакцин от коронавируса на коммерческом рынке начнется еще до лета.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", — сказал он.

Кроме того, в Украине начнут вакцинировать людей от COVID-19 в феврале 2021 года китайской вакциной Sinovac. Украинцы, как и жители стран ЕС, будут получать COVID-паспорт.

Также ранее сообщалось, что Максим Степанов уточнил, что в Минздраве не исключают, что 2021 год пройдет под знаком COVID-19, но надеются, что ситуация не будет такой тяжелой, как в 2020-м, и карантинные ограничения можно будет ослабить.

"Если серьезно, коронавирус – абсолютно новая болезнь, которую никто до конца еще не понимает. Начиная от симптоматики и заканчивая последствиями. Все слабо себе отдают отчет, во что это может вылиться", – отметил министр.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.

Также Politeka писала, что врач объяснила, когда улучшится ситуация в Украине.