Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как отпраздновала день рождения
20 января скандальной танцовщице исполнилось 45 лет. Кадры празднования балерина показала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Волочкова похвасталась, что ее подарили огромное количество букетов. Цветов было столько, что ваз не хватило, поэтому в ход пошли распиленные бутыли от воды, тазики и другие возможные сосуды.
Поздравила Волочкову и 15-летняя дочь Арина, которая, как известно, живет со своим отцом Игорем Вдовиным и его новой избранницей телеведущей Еленой Николаевой.
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Ариадна появилась на вечеринке в платье с пикантным вырезом.
«Но самый бесценный для меня букет, подаренный мне вчера моей доченькой Аришей рядом со мной.🌺😊 И я проснулась от его аромата. Ариша всегда поддерживает меня во всех ответственных для меня моментах жизни. А я-её», - рассказала балерина.
Многих удивило, что дочь Волочковой ростом уже обогнала мать.
В Сети поздравляют Волочкову и активно комментируют ее публикацию.
«Ты прекрасная 🌹🌹🌹🌹С днем рождения тебя 🎂🎂Люби и будь любимой», «Анастасия, с днем рождения, а жених то где?», «Один только цирк и показуха», «А доченька проживает с другой тётей, присылает цветы, а общения нет», "Ариша - молодец", «Блин, ну почему ей никто не скажет, что такие брови и ресницы отстой, ну ведь симпатичная мордаха была, зачем себя уродовать», - пишут в комментариях.
Напомним, именинница Волочкова поразила откровениями об интиме в самолете и будущем муже: "Выдержит только тот, кто...".
Как сообщала Politeka, полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер.
Также Politeka писала, что Волочкова в бесстыжем купальнике похвасталась результатами радикального похудения.