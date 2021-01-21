Максим Степанов назвал производителей вакцин от коронавируса, которые получит Украина

Минздрав приступил к решению проблемы доступа к вакцинам от COVID-19 в мае прошлого года. Ведомство начало коммуникацию с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", какие вакцины от коронавируса получит Украина.

Он рассказал, что Украина в первом полугодии 2021 года получит 8 млн доз вакцин от коронавируса в рамках международной программы COVAX. Среди них препараты компаний AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

"Мы определили два пути получения вакцин, которые обрабатывали параллельно. Первый – это COVAX, второй – закупка вакцин непосредственно у производителей… 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тысяч доз вакцины Pfizer в Украине в случае, если страна будет отвечать установленным критериям", – заверил чиновник.

Степанов уточнил, что Украина этим критериям соответствует: есть утвержденный национальный план вакцинации, обеспечена холодовая цепочка, соответствующая логистика и условия хранения вакцины.

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