Максим Степанов назвал производителей вакцин от коронавируса, которые получит Украина
Минздрав приступил к решению проблемы доступа к вакцинам от COVID-19 в мае прошлого года. Ведомство начало коммуникацию с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавирусной болезни.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", какие вакцины от коронавируса получит Украина.
Он рассказал, что Украина в первом полугодии 2021 года получит 8 млн доз вакцин от коронавируса в рамках международной программы COVAX. Среди них препараты компаний AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.
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"Мы определили два пути получения вакцин, которые обрабатывали параллельно. Первый – это COVAX, второй – закупка вакцин непосредственно у производителей… 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тысяч доз вакцины Pfizer в Украине в случае, если страна будет отвечать установленным критериям", – заверил чиновник.
Степанов уточнил, что Украина этим критериям соответствует: есть утвержденный национальный план вакцинации, обеспечена холодовая цепочка, соответствующая логистика и условия хранения вакцины.
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