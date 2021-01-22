Актер "Дизель Шоу" и экс-участник шоу "Танці з зірками" Дмитрий Танкович похвастался своими достижениями за год

Несмотря на все неприятности, которые преподнес 2020 год, юморист нашел и положительные моменты. На официальной странице "Дизель Шоу" в Instagram опубликовали главные достижения Танковича, а также редкие домашние и сценические кадры с артистом, передает Politeka.net.

"В 2020 году Дмитрий Танкович исполнил две обязанности каждого мужчины — построил дом и посадил дерево!", — сказано в подписи к снимкам.

Одним из достижений звезда "Дизель шоу" считает семейную поездку на отдых. В прошлом году артист-трудоголик провел много времени с самыми близкими: красавицей-женой Ольгой Рыбкой, а также маленькой дочкой. На одном из опубликованных фото звездное семейство позирует в бассейне на экзотическом курорте.

Также артист поделился фото со своим домашним любимцем и похвастался собственноручно посаженным садом.

"Судя, по последнему фото Бережок ещё и забеременел😂; Молодцы🔥; Супер Класс ❤️; Пусть вам повезет", — пишут поклонники "Дизель шоу" в комментариях.

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