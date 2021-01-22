Популярный подростковый сериал «Ривердейл» вернется на 5 сезон с большими сюрпризами

Как передает Politeka.net, новозеландский актер Кей Джей Апа, который играет одну из ключевых ролей в сериале, раскрыл несколько секретов о предстоящем сезоне, пишет TVLine.

По словам актера, герои переживут семилетний «скачок во времени», после чего зрители узнают, как сложилась жизнь каждого из них. Как объяснил Кей Джей Апа, такой прием был сделан, чтобы оживить сериал и освежить его героев.

Теперь поклонникам сериала предстоит увидеть новый мир Ривердейла, в котором у повзрослевших героев будут новые, взрослые проблемы. Сам Апа, по его словам, после выпускного попал в ряды вооруженных сил. По возвращению домой он был поражен, как сильно изменился его родной город. Именно герой Кей Джей Апы будет собирать старых друзей вместе, чтобы спасть и восстанавливать малую родину.

Кстати, первая серия нового сезона уже была показана 20 января.

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Напомним, что Камила Мендес из «Ривердейл» рассекретила своего парня, фото счастливой парочки: «Подумал, что это Тоби Магуайр…».

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