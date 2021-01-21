Актриса довго не нудьгувала після розставання

26-річна американська актриса Каміла Мендес, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Рівердейл", стала з'являтися на публіці зі своїм новим хлопцем

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина кілька разів засвітила красеня Грейсона Воана, після чого папараці стали ловити закоханих на прогулянці. Як відомо, в кінці 2019 року Каміла розійшлася з партнером по зйомках в «Рівердейлі» Чарльзом Мелтоном. Тепер у актриси нове кохання.

Грейсон Воан, за повідомленнями західних ЗМІ, працює фотографом, який знімає знаменитостей для обкладинок журналів. До цієї роботи чоловік і сам підробляв моделлю.

Відзначається, що деякий час парочка підтримувала відносини на відстані, так як Каміла відлітала зніматися в п'ятому сезоні «Рівердейла».

В Instagram молодої зірки залишили багато позитивних відгуків про її нового хлопця.

"Ти така мала, я люблю тебе в Рівердейлі, ти мій ідол", "на мить я подумав, що це Тобі Магуайр», «красива пара», «Ви так підходите один одному», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каміла Мендес грає в "Рівердейлі" Вероніку Лодж. Роль в підлітковій драмі дісталася актрисі в 2016 році.

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