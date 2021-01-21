Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, как для нее начинается этот год

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. Еще недавно певица отдыхала на Бали со своим мужем Владимиром Дантесом, однако теперь их каникулы закончились и они вернулись в Украину. Дорофеева призналась, что 2021 год начинается для нее с больших надежд.

«Помню себя ровно год назад, тогда я даже представить себе не могла, что год будет настолько удивительным. Думаю, у каждого из нас произошли большие внутренние перемены. Год стал знаковым для каждого человека на этой планете. И вот, находясь в начале 21-го, я понимаю, что планировать что-либо как раньше - уже невозможно», - написала звезда.

Она добавила, что теперь всем нужно адаптироваться к новым условиям и двигаться вперед.

Певица также поделилась новыми домашними фото, на которых позирует сидя на полу возле шкафа. Для снимков звезда выбрала простой наряд из свободных джинсов, короткого белого топика и кардигана.

Отметим, что после возвращения домой артистка перекрасилась из блондинки в приближенный к натуральному темно-русый цвет.

Поклонники тут же отреагировали на пост знаменитости.

«И впереди нас ждёт очень много от DOROFEEVA. Год начинается с новым началом», «такая красивая прям не могу», «2021 будет однозначно лучше», «Как можно быть такой красивой?», «Какая красивая мадемуазель», - пишут люди.

Напомним, Надя Дорофеева с новой стрижкой ошеломила цветом волос, больше не блондинка: "Вау!".

Как сообщала Politeka, Дорофеева после возвращения домой решилась на эксперименты с внешностью: кадры перевоплощения.

Также Politeka писала, что Дорофеева собрала уникальную команду на "Голосі країни", кадры закулисья: "Вы удивитесь".