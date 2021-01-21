Вот, что значит счастливая пара

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов поделился трогательным совместным фото со своей супругой Катей Осадчей

Как сообщает Politeka.net, шоумен опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм.

На новом фото Горбунов показал, как они с Осадчей отмечают День объятий.

«День объятий! Какой прекрасный праздник! Официальный праздник обмена энергиями! Главное не задушить от страсти», - написал ведущий.

На фото он крепко обнимает свою жену, которая трогательно прильнула к мужу всем телом. Знаменитости позируют у себя дома в простой домашней одежде. При этом Осадчая показала себя без макияжа и укладки.

Поклонники пары пришли в восторг от их снимка.

«Счастья вам и крепкого здоровья!!», «Вы очень красивая пара. Счастья вашей семье», «Я люблю вас», «С праздником вас», «Крутецкие», «О, уже в Киеве. Отдых быстро проходит», «Очень душевно благодарю вас за тепло этому Миру. Души находятся по резонансу», «Счастливая пара, приятно смотреть», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Горбунов показал, как они с Катей Осадчей проводят время ночью.

Одна из самых популярных украинских пар решила сделать совместное фото в салоне автомобиля, и, как рассказывает Юрий Горбунов, у них с женой ночью проходят съемки.

Напомним, Осадчая из «Голоса країни» в образе злой королевы прижалась к Горбунову, показав неподдельные эмоции.

Как сообщала Politeka, напомаженный Горбунов признался, чем занимается с красоткой-женой по ночам: "На пенсию пора уже!".

Также Politeka писала, что 50-летний Горбунов в обтягивающих джинсах похвастался похудевшей фигурой и поплатится: "Как у подростка...".