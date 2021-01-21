Легендарная модель и актриса Памела Андерсон показала себя в смелом образе из прошлого

Популярность жгучей блондинки, которая в свое время произвела настоящий фурор своими пышными формами и откровенными образами, давно пошла на спад. По всей видимости, 53-летняя Андерсон скучает за былой славой, из-за чего регулярно постит в своем Инстаграм архивные фото.

На новом снимке звезда решилась показать себя в очень смелом образе. Так, единственная одежда, которую можно увидеть на модели на фото – светлая ковбойская шляпа. Памела сидит на полу, подогнув ноги и прикрывая руками свою внушительную грудь.

Образ дерзкой блондинки дополнил вызывающий макияж с черными тенями и бежевой помадой. Модель дерзко смотрит в камеру, приоткрыв рот.

«Это дикий, дикий Запад…», - подписала кадр красотка.

За два часа пост звезды набрал 6 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Андерсон решила продемонстрировать более чувственный образ.

На фото Памела позировала в прозрачном пеньюаре, сидя на ступеньках возле стула. Красотка нагнулась немного вперед, взявшись руками за ноги, а головой отвернулась от камеры, закрыв глаза.

Андерсон совсем не стеснялась показать свое тело, поэтому кадр вышел довольно провокационным.

Напомним, Памела Андерсон раскрепостилась на пляже, показав солнцу самые сочные места.

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон без купальника и стыда запуталась в сетях на пляже.

Также Politeka сообщала, что знойная Памела Андерсон в кружевном белье показала, что такое искушение.