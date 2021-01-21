Легендарная модель и актриса Памела Андерсон показала себя в смелом образе из прошлого
Популярность жгучей блондинки, которая в свое время произвела настоящий фурор своими пышными формами и откровенными образами, давно пошла на спад. По всей видимости, 53-летняя Андерсон скучает за былой славой, из-за чего регулярно постит в своем Инстаграм архивные фото.
На новом снимке звезда решилась показать себя в очень смелом образе. Так, единственная одежда, которую можно увидеть на модели на фото – светлая ковбойская шляпа. Памела сидит на полу, подогнув ноги и прикрывая руками свою внушительную грудь.
Образ дерзкой блондинки дополнил вызывающий макияж с черными тенями и бежевой помадой. Модель дерзко смотрит в камеру, приоткрыв рот.
«Это дикий, дикий Запад…», - подписала кадр красотка.
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За два часа пост звезды набрал 6 тысяч лайков.
Ранее мы писали, что Андерсон решила продемонстрировать более чувственный образ.
На фото Памела позировала в прозрачном пеньюаре, сидя на ступеньках возле стула. Красотка нагнулась немного вперед, взявшись руками за ноги, а головой отвернулась от камеры, закрыв глаза.
Андерсон совсем не стеснялась показать свое тело, поэтому кадр вышел довольно провокационным.
Напомним, Памела Андерсон раскрепостилась на пляже, показав солнцу самые сочные места.
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон без купальника и стыда запуталась в сетях на пляже.
Также Politeka сообщала, что знойная Памела Андерсон в кружевном белье показала, что такое искушение.