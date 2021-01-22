Украинцам рассказали, какие будут действовать ограничения по завершению локдауна

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов, передает Обозреватель.

По его словам, локдаун, введенный с 8 по 24 января, доказал свою эффективность, но продлевать его не планируют.

"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того – мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей", – подчеркнул глава профильного министерства.

Степанов предупредил, что по завершению локдауна уже с 25 января Украина вернется к адаптивному карантину.

"Стратегия, которую мы выбирали, что это все рассчитано на несколько месяцев. Что мы вводим этот жесткий карантин, потом из него выходим и переходим к адаптивному карантину и в таком режиме будем держаться до окончания эпидсезона", – резюмировал Степанов, анонсируя новые ограничения с 25 января.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 5348 новых случаев заражения китайским вирусом.

Жертвами заразы за день стали 163 человека, а победить страшный недуг смогли 14239 человек.

Таким образом, с начала пандемии в Украине официально зарегистрировано 1182969 случаев заражения китайским вирусом, а выздороветь на сегодняшний день смогли 928969 человек.

Напомним, Вакцинация от вируса: Степанов раскрыл, какие прививки привезут в Украину

Как сообщала Politeka, Глава МОЗ Степанов срочно обратился к украинцам с важным заявлением, что надо сделать

Также Politeka писала, что Глава МОЗ Степанов объявил о новом карантине и назвал даты