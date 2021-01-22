Известная Украинская певица Настя Каменских раскрыла детали своего первого опыта в постели

Фанаты Насти Каменских хоть и знают о ней множество подробностей, но ответ на вопрос, когда же она перестала быть девственницей, интересует многих. Архивное видео, которое показали поклонники певицы в Instagram, говорит о том, что звезда имела первый контакт с мужчиной далеко не в юном возрасте, пишет Politeka.net.

Настя Каменских даже в начале своей карьеры примеряла на себя довольно нескромные образы, которые могли намекнуть на ее раскрепощенность. Но на самом деле певица не скрывает возраст, в котором у нее случился первый опыт физических отношений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ella es la mejor ídolo❤💫 (@__kamenskux.fan__)

На архивных кадрах рэпер Потап (Алексей Потапенко) сидит вместе с Каменских и отвечает на щекотливые вопросы поклонников. Звезду спросили, во сколько лет Настя Каменских лишилась девственности. Когда Потап озвучил этот вопрос, он стал "нагнетать" обстановку, подчеркивая значимость вопроса, и несколько раз повторил вопрос, выкрикивая его все громче, а потом заявил, что она до сих пор - девственница.

При этом Настя Каменских начала смущаться и закрывать лицо руками, а также немного нервно смеяться и увиливать от ответа.

Но потом звезда расслабилась и сообщила, что это произошло довольно поздно. Сквозь смех она сказала, что не хочет отвечать на этот вопрос.

"Ну расскажи, во сколько лет это случилось?",- провоцировал Каменских Потап.

"Почти в 18. Поздненько",- все-таки ответила Настя и добавила, что она этим гордится, поскольку каждая девушка должна быть готова к этому.

Но несмотря на дальнейшие провокации со стороны Алексея Потапенко о том, как именно происходил первый постельный опыт Насти Каменских, она не рассказала.

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