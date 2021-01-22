Экс-солистка ВИА Гры, победительница шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос похвасталась кадрами совместного отдыха с судьей проекта Екатериной Кухар
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотки показали кадры, на которых они запечатлены вместе с мужьями и детьми на Мальдивах.
«Пока мир находится в формате локдауна, друзей можно встретить на Мальдивах, ОАЭ и Мексике!» - подписала Кухар кадры с Димопулос и ее семьей на террасе мальдивского ресторана.
Также они вместе сфотографировались на фоне океана. Димопулос прилетела на Мальдивы с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко, 12-летним сыном Даниэлем и Софией, который чуть больше года.
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Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар с супругом артистом балета, премьером Национального Академического театра Оперы и Балета Александром Стояновым, сыном Тиморум и дочкой Анастасией.
Судя по фото, сыновья артисток неплохо поладили. Практически на всех кадрах они запечатлены вместе, и, похоже, неплохо проводят время.
"Мне кажется, или наши мальчики хорошо устроились", - подписала одно из фото Кухар.
Напомним, что Санта Димопулос из "Танців з зірками" показала румяные формы в бикини после похудения: "Иногда себя балую".
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар из «Танців з зірками» променяла балетную пачку на бикини, засветив аппетитные формы: муж остался доволен.
Также Politeka писала, что Санта Димопулос в купальнике оправдалась за фигуру: "Я очень поправилась...".