Экс-солистка ВИА Гры, победительница шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос похвасталась кадрами совместного отдыха с судьей проекта Екатериной Кухар

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотки показали кадры, на которых они запечатлены вместе с мужьями и детьми на Мальдивах.

«Пока мир находится в формате локдауна, друзей можно встретить на Мальдивах, ОАЭ и Мексике!» - подписала Кухар кадры с Димопулос и ее семьей на террасе мальдивского ресторана.

Также они вместе сфотографировались на фоне океана. Димопулос прилетела на Мальдивы с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко, 12-летним сыном Даниэлем и Софией, который чуть больше года.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар с супругом артистом балета, премьером Национального Академического театра Оперы и Балета Александром Стояновым, сыном Тиморум и дочкой Анастасией.

Судя по фото, сыновья артисток неплохо поладили. Практически на всех кадрах они запечатлены вместе, и, похоже, неплохо проводят время.

"Мне кажется, или наши мальчики хорошо устроились", - подписала одно из фото Кухар.

Напомним, что Санта Димопулос из "Танців з зірками" показала румяные формы в бикини после похудения: "Иногда себя балую".

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар из «Танців з зірками» променяла балетную пачку на бикини, засветив аппетитные формы: муж остался доволен.

Также Politeka писала, что Санта Димопулос в купальнике оправдалась за фигуру: "Я очень поправилась...".