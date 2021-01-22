Врач-эпидемиолог Ольга Голубовская рассказала, об опасности вакцинирования для людей с антителами коронавируса
Свой комментарий внештатный специалист Минздарава дала в эфире телеканала "Украина 24".
"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", - отметила эпидемиолог.
Как утверждает врач, после вакцинации у таких людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.
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"У нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - пояснила Голубовская.
Напомним, Минздрав уже приступил к решению проблемы доступа к вакцинам от COVID-19 в мае прошлого года. Ведомство начало коммуникацию с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавирусной болезни.
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