Врач-эпидемиолог Ольга Голубовская рассказала, об опасности вакцинирования для людей с антителами коронавируса Свой комментарий внештатный специалист Минздарава дала в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, людям с антителами к вирусу лучше обойтись без прививки.

"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", - отметила эпидемиолог.



Как утверждает врач, после вакцинации у таких людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.

"У нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - пояснила Голубовская.

Напомним, Минздрав уже приступил к решению проблемы доступа к вакцинам от COVID-19 в мае прошлого года. Ведомство начало коммуникацию с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавирусной болезни.

По словам Максима Степанова, в первом полугодии 2021 года получит 8 млн доз вакцин от коронавируса в рамках международной программы COVAX. Среди них препараты компаний AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.