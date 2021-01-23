Известная спортивная модель Юлия Мишура показала себя и свое настроение
28-летняя чемпионка Европы по бодибилдингу постоянно радует фанатов в Инстаграм своей фигурой и даже пикантными снимками. Девушка не скрывает свое тело и часто публикует кадры, где она тренируется, а еще дает советы по упражнениям для поддержания тела в тонусе.
Мишура на фото позировала в черных штанах и кофте. Звезда держала в руке телефон, закрыв им свое лицо. Девушка задрала кофту, демонстрируя плоский животик и частично бюст, который не был спрятан за бельем. Кадр получился зажигающим и даже немного пикантным, ведь у Юлии роскошная фигура. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.
"Настроение", - написала лаконично звезда под фото.
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Фанаты поставили более 150 лайков и написали несколько комплиментов под публикацией:
"Огонь", "Люблю", "Так вот как выглядит идеал"
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