Известная спортивная модель Юлия Мишура показала себя и свое настроение

28-летняя чемпионка Европы по бодибилдингу постоянно радует фанатов в Инстаграм своей фигурой и даже пикантными снимками. Девушка не скрывает свое тело и часто публикует кадры, где она тренируется, а еще дает советы по упражнениям для поддержания тела в тонусе.

Мишура на фото позировала в черных штанах и кофте. Звезда держала в руке телефон, закрыв им свое лицо. Девушка задрала кофту, демонстрируя плоский животик и частично бюст, который не был спрятан за бельем. Кадр получился зажигающим и даже немного пикантным, ведь у Юлии роскошная фигура. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

"Настроение", - написала лаконично звезда под фото.

Фанаты поставили более 150 лайков и написали несколько комплиментов под публикацией:

"Огонь", "Люблю", "Так вот как выглядит идеал"

Мы писали, что популярная фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила спортивной формой во время тренировки.

Красавица опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в образе для занятий спортом. Юлия Мишура позирует в спортивном лифчике и обтягивающих синих штанах, которые подчеркнули ее идеально стройную фигуру и мускулистое тело.

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