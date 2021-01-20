Известная спортивная модель Юлия Мишура показала себя в невероятно нежном образе

Мишура в этот раз решила не надевать ничего и показалась только в трусиках. Красотка стояла у окна, прижав пышный бюст рукой, а второй держала телефон, на который снимала себя в зеркало. Юлия была после душа, ведь на голове у нее можно заметить полотенце. Девушка расположилась у окна, хвастаясь видом из киевской высотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Киев. Украина", - подписала фото Юлия в сторис.

Девушка выбросила кадр и в отдельной публикации, где оставила цитату известной украинской писательницы:

Женщина — как музыка, её можно любить, даже не очень понимая. Лина Костенко".

Фанаты поставили более 300 лайков под публикацией и написали несколько комментариев:

"Сила", "Огонь", "Самая роскошная фитнес-модель".

Сообщалось, что фитнес-модель Юлия Мишура показала, в чем ходит дома.

Девушка продемонстрировала выдающийся результат изнурительных тренировок, облачившись только в темный свитшот с розовыми звездочками. Избавившись от штанов, Юлия хвастнула фантастическим "орешком", встав в горячую позу - так, чтобы у публики перехватило дыхание.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура устроила горячую домашнюю тренировку для ягодиц

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