Известная спортивная модель Юлия Мишура показала себя в невероятно нежном образе
Мишура в этот раз решила не надевать ничего и показалась только в трусиках. Красотка стояла у окна, прижав пышный бюст рукой, а второй держала телефон, на который снимала себя в зеркало. Юлия была после душа, ведь на голове у нее можно заметить полотенце. Девушка расположилась у окна, хвастаясь видом из киевской высотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Киев. Украина", - подписала фото Юлия в сторис.
Девушка выбросила кадр и в отдельной публикации, где оставила цитату известной украинской писательницы:
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Фанаты поставили более 300 лайков под публикацией и написали несколько комментариев:
"Сила", "Огонь", "Самая роскошная фитнес-модель".
Сообщалось, что фитнес-модель Юлия Мишура показала, в чем ходит дома.
Девушка продемонстрировала выдающийся результат изнурительных тренировок, облачившись только в темный свитшот с розовыми звездочками. Избавившись от штанов, Юлия хвастнула фантастическим "орешком", встав в горячую позу - так, чтобы у публики перехватило дыхание.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура устроила горячую домашнюю тренировку для ягодиц
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