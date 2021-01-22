Трагедия случилась у британской супермодели Наоми Кэмпбелл

О беде модель написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

В возрасте 24 лет ушел из жизни ее крестник Гарри Брант, сын известной американской модели Стефани Сеймур и миллионера Питера Бранта.

Наоми Кэмпбелл призналась, что трагедия ее так потрясла, что она не могла даже об этом говорить.

«Мне потребовалось несколько дней, чтобы осмыслить это, чтобы переварить тот факт, что мой красивый Годсон Гарри Брант оправляется в духовный мир... С тех пор как ты был младенцем, у тебя была эта врожденная магическая радость, которую ты дарил всем, кто был рядом», - написала супермодель.

Кэмпбелл добавила, что всегда будет любить Гарри Брант и выразила соболезнования всей его семье.

«Гарри, ты забрал часть моего сердца. Мы никогда не осуждали друг друга, всегда были искренни. Слишком молодой, чтобы уйти. Я всегда буду тебя любить. И я знаю, что папа Аззедин [близкий друг Наоми, модельер Аззедин Алайя, который скончался в 2017 году] позаботится о тебе на той стороне. Однажды мы снова встретимся, и будем радоваться. Твоя крестная 💔 Мои глубочайшие соболезнования», - написала супермодель.

Сын знаменитой американской модели Стефани Сеймур и миллионера Питера Бранта Гарри был известен тем, что раздвинул границы гендерных стереотипов как в косметике, так и в одежде. Он пробовал себя в журналистике в качестве подросткового обозревателя журнала Interview своего отца, моделировал для Balmain и итальянского Vogue (среди прочих), и вместе со своим братом основал линию макияжа унисекс с MAC, выпустив коллекции в 2015 и 2016 годах.

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