Украинская телеведущая Леся Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце после откровений о своих отношениях
Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила в сториз "Инстаграм" несколько фото из салона роскошного автомобиля и на правах рекламы похвасталась довольно крупными ювелирными украшениями. Так на одном из снимков девушка показала кольца левой руке, а затем сверкнула другими золотыми изделиями на правой, держа стакан с напитком.
Леся Никитюк также разместила видео, на котором покрасовалась ожерельем из жемчуга и золотого медальона с необычным креплением. Телеведущая решила стать законодателем моды и дописала в сториз: "Должна носить каждая девушка в этом сезоне".
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Ранее звездная красотка призналась в интервью, что мужчины часто разбивали ей сердце и отдавали предпочтение другим женщинам. По словам Леси, сейчас она не может строить постоянные романтические отношения из-за напряженной работы, которая мешает уделять много времени партнеру. При этом многие представители сильного пола воспринимают ее исключительно, как друга.
"Не всегда совпадала с портретами девочек для мальчиков, всегда встречались с моими подругами, но начинали заводить отношения и дружбу со мной", - отметила телеведущая. - "Как-то так пошло, что ты ждешь, сейчас он придет, а он дарит цветы мимо тебя, другой".
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