Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвастался необъятными порциями сладостей

Уже около недели Влад Яма рассказывает фанатам об отдыхе со своей семьей в Майами, где они наслаждаются комфортными условиями и теплыми океанскими водами. Теперь на своей страничке в Instagram хореограф похвастался кадрами семейной прогулки по местным улочкам, пишет Politeka.net.

На фотографии Влад Яма вместе со своей красавицей-женой Лилианой и сыном Леоном запечатлены в уличном кафе в Майями. Видимо, звездное семейство решило немного охладиться после прогулки по жаркому городку и попробовать легендарное мороженое Тайаки, сеть домов с которыми расположена в разных уголках мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

На снимке довольные Влад Яма и его жена Лилиана улыбаются и находятся в превосходном настроении. В руках они держат прославленные рожки с холодным лакомством с разными вкусами в виде рыбки тайаки и показывают их своим поклонникам.

В то же время 5-летний сын Леон играет с палочкой, на которую нанизанно другое лакомство, и смотрит на необычное мороженое в предвкушении вкусняшки.

Для своей прогулки семья Влада выбрала комфортную и легкую одежду. Яма был одет в серую однотонную футболку и черные штаны, а его супруга надела тонкий спортивный костюм черного цвета.

"Даже то, что на этом фото я похож на маньяка, не перестаёт делать наше любимое мороженое самым вкусным в мире...",- подписал свою публикацию судья "Танців з зірками".

"Влад, то, что ты похож на маньяка, ты заметил. А то, что ребёнок смотрит голодными глазами на ваши порции вкусняшек - это ты не заметил. Отдай детю мороженку!!!", "Влад, ты юморист от бога",- написали фанаты хореографа в соцсети.

Напомним, что Влад Яма недавно заинтриговал фанатов ярким снимком, сделанным на борту самолета. Вместе с женой и сыном он отправился на отдых, но некоторое время держал в тайне, куда именно он отправился. Но позже поклонники все-таки узнали, что в этот раз он увез семью на солнечные пляжи в Майами.

Напомним, выехавший из Украины Влад Яма показал свое необычное жилье на берегу океана: "Спортзал, оружейный склад и...."

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" похвастался спортивными достижениями 5-летнего сына: "Решили "качнуться" перед сном"

Также Politeka писала, что Полякова с Мальдив призналась украинцам, что думает о языковом законе, разразился скандал: "Аж тошнит!"