Популярная певица Оля Полякова высказала, что думает о новом языковом законе, всколыхнув Сеть

Как сообщает Politeka.net, бурные дискуссии начались на странице артистки в Инстаграм.

«Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно, как всегда тут! Соскучилась, а вы?» - написала певица и показала фото с отдыха на Мальдивах.

Однако некоторым пользователям показалось непоследовательным, что после того, как Полякова публично поддержала закон об обязательной украинском языке в сфере обслуживания, она на него не перешла.

«Классно раздавать советы! Пусть все песни поёт на украинском и пишет тоже, если такая правильная», «Так нет, я тоже не понимаю. В историях она говорит одно, а делает всё совершенно иначе, какое-то лицемерие получается», - пишут в комментариях.

В то же время другие пользователи Сети справедливо отметили, что использование украинского является обязательным только в сфере обслуживания, а личное общение или соцсети никто не регламентирует. Более того. Полякова сейчас не в Украине.

«Она не в госучреждении и не в сфере обслуживания, а на отдыхе!!! Дома, на улице, в подъезде, в парке.... хоть по-марсиански можно гутарить», "Какие вы все правильные, аж тошнит", «вообще-то она когда на какой-то передаче или в шоу участвует всегда разговаривает на украинском языке. А в повседневной жизни можно хоть на китайском! И прежде чем в следующий раз вы вякните, изучите закон хорошо», - пишут в комментариях.

Припомнили Поляковой и другое ее высказывание, когда певица жаловалась на карантинные ограничения, из-за которых артисты терпят большие убытки.

«Уважаемая Оля, вы весь карантин плакали и говорили, что все Артисты сидят без денег. Что нет работы, вы выступали перед Администрацией президента. А теперь во время карантина Вы отдыхаете на Мальдивах, где стоимость на одного человека от 100 000 грн. Скажите, почему вы не поделились с артистами, которые сидят без работы, про которых вы так переживали?», «Давай уже домой едь, хватит сракой блестеть», "Оля, хватит раздражать народ", «Да, и мы соскучились за Вашими причитаниями, что денег у Вас нет и жить Вам не за что», - пишут в комментариях.

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