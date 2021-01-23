Популярная украинская певица Оля Полякова вернулась в Украину после длительного отпуска на Мальдивах
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала селфи, на котором позировала с ярким макияжем. Ольга была одета в простую черную футболку и кепку. Волосы колоритной блондинки были собраны в тугой пучок.
Судя по фото, Ольга вернулась в Украину после отпуска в теплых краях. Погода на родине ее удивила.
«Прилетела! А тут снег», - подписала фото звезда.
В комментариях Ольге оставили массу комплиментов, но нашлись и те, кто позлорадствовал и припомнил Поляковой отдых на райских островах.
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«Оля, а ты что думала, что здесь яблони цветут? Это не Мальдивы, детка…», «Я вижу солнце», «Привезла нам тепло», «Да с голой ....й не побегаешь...или очень не далеко», «Надо обратно ехать», «Ты и в снегу Королева Красоты», «Улетай обратно», - пишут пользователи сети.
Как известно, на Мальдивах Ольга отдыхала со своими дочками. Певица публиковала яркие снимки в купальниках, не забыв сделать традиционные фотографии со старшей дочкой Марией, которая обладает невероятной фигуркой. Стоит отметить, что старшая дочь Поляковой сильно похожа на мать, а младшая – на отца.
Напомним, что взъерошенная Полякова показала свою роскошную квартиру в центре Киева: "Мечта увидеть...".
Как сообщала Politeka, Полякова с Мальдив призналась украинцам, что думает о языковом законе, разразился скандал: "Аж тошнит!".
Также Politeka писала, что с младшей дочкой Оли Поляковой случилась беда, появились кадры: "Ей очень плохо, Господи, мой ребенок...".