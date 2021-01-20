Відома українська співачка Оля Полякова провела екскурсію по своїй квартирі

Зірка вирішила показати своїм шанувальникам, де зараз живе, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка записала відео в піжамі, знявши не тільки себе, але і своїх дочок, Машу й Алісу.

Відповідне відео з'явилося на Ютуб-каналі Ольги.

Зірка зізналася, що їй довелося покинути свою кімнату і переїхати в зал. Зараз в кімнаті артистки живе старша дочка. У останньої, таким чином, з'явився свій куточок.

Полякова розповіла, що поки не звикла до того, що живе в колишньому залі, але вона буде звикати.

У кожній кімнаті стоїть по ліжку, в кімнатах дівчаток є свої гардероби.

У колишньому залі у зірки стоїть піаніно, а також інша техніка.

Крім того, Ольга похвалилася красивою ванною, душовою кабінкою і двома раковинами.

Варто відзначити, що площа квартири 200 квадратних метрів і знаходиться вона в будинку в центрі Києва.

Відео зібрало 200 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Олю, ви, безсумнівно, красива жінка. Маша молодчинка. А Аліса...розбалувана дівчинка. Іноді перебір", " Оленько, 6 ранку !!! Всі бадьорі і веселі ....і не Таїланд виною цьому...", " Оля, так приємно дивитися на Вас домашню, така класна!!!!! Чесно мені ви Така більше подобаєтеся!!!", "Олю, ти супер у тебе красиві діти !", " Маші респект, розумниця. Мрія побачити вас з мамою за своїми роялями в одному залі", - написали користувачі мережі.

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