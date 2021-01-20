Популярна співачка Оля Полякова показала неприємний інцидент, який стався з її донькою під час відпочинку на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, кадри артистка виклала на своїй сторінці в «Instagram».

"Їй дуже погано. Навіщо ти взагалі це їла? Бідна. Господи, моя дитина", - каже Полякова.

"Мама, ну дай мені води", - просить дев'ятирічна Аліса, яка скуштувала дуже гострого перцю.

"Немає у мене води. Не ридай. Зараз я дам тобі. Лайфхак, як зняти сильний біль. Вершки", - відповіла співачка.

Однак дівчинка відмовилася і заявила, що вершки противні і вона їх їсти не буде.

«Так. Але треба. Вони знімають біль. По-іншому ніяк не зніметься. Спробуй ось це. Бляха-муха, нагодувала дитину перцем. Бідна", - каже Полякова.

При цьому Аліса в сльозах стала тікати і просити не знімати її. Але незабаром рішення все ж знайшлося.

"Ми знайшли те, що реально знімає біль. Це пляшка холодного шампанського. Тільки не пити, а прикладати», - каже артистка.

Аліса зізналася, що від такого прийому їй все ж стало легше.

Коли дівчинка трохи відійшла. Вона вирішила прокоментувати інцидент.

"Всім привіт, з вами бомж на Мальдівах і сьогодні я скажу вам, що ні в якому разі не можна робити в житті. Не можна пробувати перці і ні в якому разі не слухати своїх матерів, якщо вони вам скажуть спробувати перець», - висловилася вона.

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