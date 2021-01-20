Популярная певица Оля Полякова показала неприятный инцидент, который произошел с ее дочкой во время отдыха на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, кадры артистка выложила на своей странице в «Инстаграм».

«Ребята, ей очень плохо. Зачем ты вообще это ела? Бедная. Господи, мой ребенок», - говорит Полякова.

«Мама, ну дай мне воды», - просит девятилетняя Алиса, которая отведала очень острого перца.

«Нет у меня воды. Не плачь. Сейчас я дам тебе. Лайфхак, как снять сильную боль. Сливки», - ответила певица.

Однако девочка отказалась и заявила, что сливки противные и она их есть не будет.

«Да. Но надо. Они снимают боль. По-другому никак не снимется. Попробуй вот это. Бляха-муха, накормила ребенка перцем. Бедная», - говорит Полякова.

При этом Алиса в слезах стала убегать и просить не снимать ее. Но вскоре решение все же нашлось.

«Мы нашли то, что реально снимает боль. Это бутылка холодного шампанского. Только не пить, а прикладывать», - говорит артистка.

Алиса призналась, что от такого приема ей все же стало легче.

Когда девочка немного отошла. Она решила прокомментировать инцидент.

«Всем привет, с вами бомж на Мальдивах и сегодня я скажу вам, что ни в коем случае нельзя делать в жизни. Нельзя пробовать перцы и ни в коем случае не слушать своих матерей, если они вам скажут попробовать перец», - высказалась она.

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