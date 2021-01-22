Популярна співачка Оля Полякова висловила, що думає про новий мовний закон, сколихнувши мережу

Як повідомляє Politeka.net, бурхливі дискусії почалися на сторінці артистки в Instagram.

"Ну фсе!... на цей раз! Було чудово, як завжди тут! Скучила, а ви?» - написала співачка і показала фото з відпочинку на Мальдівах.

Однак деяким користувачам здалося непослідовним, що після того, як Полякова публічно підтримала закон про обов'язкову українську мову в сфері обслуговування, вона на нього не перейшла.

"Класно роздавати поради! Нехай всі пісні співає українською і пише теж, якщо така правильна», «Так Ні, я теж не розумію. В історіях вона говорить одне, а робить все зовсім інакше, якесь лицемірство виходить»,-пишуть в коментарях.

У той же час інші користувачі Мережі справедливо відзначили, що використання української є обов'язковим тільки в сфері обслуговування, а особисте спілкування або соцмережі ніхто не регламентує. Більше того. Полякова зараз не в Україні.

"Вона не в держустанові і не в сфері обслуговування, а на відпочинку!!! Будинки, на вулиці, в під'їзді, в парку.... хоч по-марсіанськи можна гутарити", "Які ви всі правильні, аж нудить", " взагалі-то вона коли на якійсь передачі або в шоу бере участь завжди розмовляє українською мовою. А в повсякденному житті можна хоч на китайському! І перш ніж наступного разу ви вякніте, вивчіть закон добре», - пишуть у коментарях.

Пригадали Поляковій і інше її висловлювання, коли співачка скаржилася на карантинні обмеження, через які артисти зазнають великих збитків.

"Шановна Оля, ви весь карантин плакали і говорили, що всі артисти сидять без грошей. Що немає роботи, ви виступали перед Адміністрацією президента. А тепер під час карантину ви відпочиваєте на Мальдівах, де вартість на одну людину від 100 000 грн. Скажіть, чому ви не поділилися з артистами, які сидять без роботи, про яких Ви так переживали?", "Давай вже додому їдь, вистачить сракою блищати", "Оля, досить дратувати народ", "так, і ми скучили за Вашими голосіннями, що грошей у Вас немає і жити Вам нема за що", - пишуть в коментарях.

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