Скандальная российская актриса Кристина Асмус поделилась личным фото из спальни и удивила выходкой

После развода с Гариком Харламовым Кристина стала избегать всех вопросов о разводе и личной жизни. Также артистка прекратила отвечать на комментарии в Инстаграм, чтобы избежать каких-либо слухов, связанных с ее семьей. Вместо этого Кристина под каждым провокативным фото добавляет теги с самыми распространенными вопросами.

Так, этот раз не стал исключением. Кристина добавила в профиль кадр, на котором позировала в постели и продемонстрировала свой бюст с дерзкого ракурса в одном черном лифчике. Не желая смущаться, девушка отметила самые едкие комментарии, заранее ожидая хейт в свой адрес.

Как известно, после съемок фильма «Текст», актрису начали засыпать вопросами в комментариях и постоянно писать негатив.

«Где грудь?; без Гарика не интересна; блондинкой лучше; под Гузееву косишь; А где маска?; Лучше вернись к Харламову; Ты же мать, хватит сверкать; Незнаю откуда ,но смотрятся классно😂; Правда , что за фирмы лифчик?)))) ❤️; Какие глаза👍😉😀; Кристина, вам очень идёт любой образ, вы прекрасная женщина и актриса от бога. 👏; Прикольная самоирония😂👍🔝; Сразу кадр получился?) 😋; Хороши😍😜 Я про глаза🤣 Лааадно, тут все хороши и всё хорошо😍🔥😎», - пишут пользователи в этот раз.

Также у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с ледового катка. Кристина была одета в теплый комбинезон коричневого цвета. На ногах у нее красовались беленькие коньки. Артистка подняла ножку и встала в красивую стойку.

«Я была уверена, что это будет великий позор! Я ехала в машине и миллион раз представляла, как выйду на каток и сразу же упаду. Потом ещё раз. И ещё раз», - призналась Кристина, сообщив, что последний раз на коньки она вставала в 2014 году, когда принимала участие в «Ледниковом периоде».

По словам Асмус, тогда она проводила немного времени на льду, поскольку у нее была большая загруженность в кино и на спектаклях. Она была уверена, что не сможет снова быстро встать на коньки.

Напомним, что Кристина Асмус поразила сходством с эффектной блондинкой, в сети ахнули: «Одно лицо».

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