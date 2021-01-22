Популярное шоу «Маска», которое выходит на телеканале «Украина», отменили из-за трагедии

Как передает Politeka.net, об этом организаторы шоу сообщили в Инстаграм. Как выяснилось, второй выпуск шоу, который должен был выйти в эфир 23 января, отменили из-за трагедии на Харьковщине.

«Решением президента 23 января в Украине объявлено днем траура по погибшим в Харьковской области. Выражаем свои искренние соболезнования. Второй выпуск шоу МАСКА выйдет в эфир в субботу, 30 января в 21:00 на @kanalukraina», - написали авторы аккаунта.

В комментариях поклонники шоу оставили массу слов сочувствия. Не обошлось и без критики. Некоторые зрители не смогли сдержать эмоций.

«Я так ждала 23 января, а теперь ждать до 30», «Ну это просто трындец, так ждала, чтобы его отменили», «А шоу как связано с этим событием? Люди ждали, а тут такой облом», «Сочувствуем вместе со страной», - пишут пользователи сети.

Как известно, 16 января в Украине стартовало долгожданное шоу «Маска». В конце выпуска зрителям сообщили, что они узнают, кто скрывается под маской Буйвола, который станет пятым детективом шоу. В субботнем эфире секрет должен был раскрыться.

Напомним, что Данилко сорвался на шоу "Маска", стучал кулаками по столу: "Андрей Михайлович, не делайте этого!".

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