Голосиста серцеїдка викликала суперечки у Андрія Данилка, Олі Полякової, Насті Каменських і DZIDZIO в шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, у першому випуску нового проекту на каналі "Україна" з'явилася зірка в костюмі Лисиці і заспівала пісню "Hollaback Girl" Гвен Стефані. Зіркові детективи спробували вгадати, хто ж ховається під звіриною маскою і звернули увагу, що учасниця впевнено тримається на сцені, але непрофесійно тримає руку з мікрофоном.

Додаткові підказки дала сама лисиця, вона зазначила, що з її ім'ям пов'язаний мінерал Халцедон, а крім того у дівчини було бурхливе особисте життя.

"Чоловіків було чимало: співак, відомий режисер, два коміка були також, один в "Ютубі" мільйонер і професійний танцюрист", - зізналася Лисиця. - "Всім хвостом я помахала, для чого ще лисиці хвіст".

У підсумку детективи зупинилися на чотирьох варіантах, як того вимагають правила шоу: Світлана Тарабарова, Альона Вінницька, Ірина Білик і Слава Камінська. Записки з іменами збережуть до фіналу, коли будуть зірвані всі маски.

Користувачі Мережі теж спробували розгадати таємницю лисиці в коментарях, деякі підказали детективам, що під маскою може ховатися героїня "Холостячки" актриса Ксенія Мішина, адже на неї вказують ряд деталей:

"Лисиця може бути Ксенія Мішина. Камінь Халцедон оберіг для цього імені+ вона Холостячка, тобто багатьом хлопцям сказала немає, і серед них були два коміка, і роман з Котом їй приписували"; "Лисиця 26:00 говорить , що Халцедон для імені її кращий мінерал. Можна загуглити і перевірити: камінь талісман для Ксенії"; "може, але вона актриса, а не професійна танцюристка".

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