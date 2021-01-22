Загадкова учасниця заінтригувала детективів шоу "Маска " своїми любовними пригодами

Як повідомляє Politeka.net, у першому випуску нового проекту з'явилася співачка, замаскована під лисицю. Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко і Михайло Фома (DZIDZIO) почали жваво сперечатися, хто ж може бути під звіриною маскою, благо, сам персонаж залишив їм чимало підказок.

"Чоловіків було чимало: співак, відомий режисер, два коміка були також, один в "Ютубі" мільйонер і професійний танцюрист", - заявила учасниця. - "Всім хвостом я помахала, для чого ще лисиці хвіст".

Це визнання наштовхнуло зіркових детективів на перші здогади. Оля Полякова навіть пожартувала: "Це хто така шльондра?". Серед варіантів вони назвали Ірину Білик, Анну Седокову і Світлану Тарабарову. А після того, як лисиця виступила з піснею Гвен Стефані під назвою "Hollaback Girl", Настя Каменських впевнено заявила, що вона не професійна співачка, хоча і зробила все красиво. "Якщо це якась молода, я не вгадаю в житті", - зазначив Андрій Данилко.

DZIDZIO ж звернув увагу, що на відміну від досвідчених співаків, Лисиця постійно зміщувала руку з мікрофоном, хоча Полякова списала це на громіздкий костюм. Незважаючи на всю цікавість детективів і глядачів, особистість учасниці творці шоу розкриють тільки в самому фіналі.

Нагадаємо, як Буйвол на шоу "Маска" викликав невдоволення в українців, "от взагалі не сподобалося, що..."

А ще Politeka писала, що на шоу "Маска" з'явився унікальний персонаж, такого не було ні в одній країні: перші кадри

Також Politeka повідомляла, Данилко зірвався на шоу "Маска", стукав кулаками по столу: "Андрію Михайловичу, не робіть цього!".