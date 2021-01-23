Украинская балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась пикантным кадром с отдыха

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма непривычном для нее образе. Кухар позировала в зеленом купальнике с черными кружевами. Бикини было больше похоже на нижнее белье и сидело на Екатерине идеально.

Красотка встала под душ на фоне зеленой растительности. Упругое тело балерины намокло, капли стекали по коже, что буквально свело с ума ее поклонников. Стоит отметить, что для сдержанной и элегантной Кати такой образ в новинку.

«Наполниться энергией...», - подписала фото звезда.

В комментариях пост Кухар вызвал настоящий фурор. Поклонники стали делать балерине комплименты и шутить над соблазнительными позами Кати.

«Ого, хорошая», «Никитюк позавидует таким длинным ногам», «Наш Чёрный Лебедь Катенька», «А вот и фривольности», «Какое фото, хорошего отдыха», «Приятного отдыха)», «Какая ты изящная, как лебедь», - пишут пользователи сети.

Как известно, Екатерина Кухар с мужем и детьми отдыхает на Мальдивах. Она наслаждается природой и компанией украинских звезд, которые также отдыхают на райском острове.

Напомним, что соблазнительная Кухар показала, как кайфует на курорте вместе с мужем: "Даже не хочется...".

Как сообщала Politeka, взмокшая Кухар ошеломила экстримальными забавами с мужем: "Надеюсь, я выживу".

Также Politeka писала, Кухар променяла балетную пачку на бикини, засветив аппетитные формы: муж остался доволен.