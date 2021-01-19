Відома українська прима-балерина Катерина Кухар похвалилася відпочинком з сім'єю
Зіркова сім'я зараз проводить відпочинок на Мальдівах, повідомляє Politeka.net. Катерина Кухар та її чоловік, народний артист України Олександр Стоянов, не забувають ділитися кадрами свого проведення часу.
Цього разу балерина розмістила в сторіс своє селфі та колаж з яскравими знімками.
Катерина позувала в топіку тілесного кольору, який обтягнув її красиві груди, а глибоке декольте додало образу особливої пікантності.
Зірка зробила високу зачіску, посвітивши великими сережками у вухах.
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Катерина без макіяжу виглядала дуже свіжо і привабливо.
"Така тут спокійна й умиротворена атмосфера... Навіть не хочеться брати в руки телефон...)) ",- написала прима-балерина.
На колажі красуня поєднала кілька кадрів, на яких вона тільки обіймалася з чоловіком, але показала свої гарні ніжки. Крім того, Катерина сфотографувала батька і дочку за тим, як вони милувалися природою.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.
Раніше ми писали, що Катерина Кухар вже багато років одружена з Олександром Стояновим, з яким вона виховує сина Тимура і дочку Анастасію.
Пару не тільки пов'язують любовні зв'язки, а й робота. Обидва разом виступають з 2006 року. Їх першою спільною виставою на сцені Національної опери України став балет «Лускунчик».
Популярність пари не падає і вона продовжує спільну роботу в балеті.
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