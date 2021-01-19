Відома українська прима-балерина Катерина Кухар похвалилася відпочинком з сім'єю

Зіркова сім'я зараз проводить відпочинок на Мальдівах, повідомляє Politeka.net. Катерина Кухар та її чоловік, народний артист України Олександр Стоянов, не забувають ділитися кадрами свого проведення часу.

Цього разу балерина розмістила в сторіс своє селфі та колаж з яскравими знімками.

Катерина позувала в топіку тілесного кольору, який обтягнув її красиві груди, а глибоке декольте додало образу особливої пікантності.

Зірка зробила високу зачіску, посвітивши великими сережками у вухах.

Катерина без макіяжу виглядала дуже свіжо і привабливо.

"Така тут спокійна й умиротворена атмосфера... Навіть не хочеться брати в руки телефон...)) ",- написала прима-балерина.

На колажі красуня поєднала кілька кадрів, на яких вона тільки обіймалася з чоловіком, але показала свої гарні ніжки. Крім того, Катерина сфотографувала батька і дочку за тим, як вони милувалися природою.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар вже багато років одружена з Олександром Стояновим, з яким вона виховує сина Тимура і дочку Анастасію.

Пару не тільки пов'язують любовні зв'язки, а й робота. Обидва разом виступають з 2006 року. Їх першою спільною виставою на сцені Національної опери України став балет «Лускунчик».

Популярність пари не падає і вона продовжує спільну роботу в балеті.

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