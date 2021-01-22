Британская певица и модель Дуа Липа появилась на обложке модного журнала

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась несколькими снимками с очень важной для нее фотосессии. 25-летняя Дуа Липа украсила обложку культового журнала Rolling Stone. У себя в соцсетях артистка написала, что никогда не забудет этот день.

На обложке певица предстала в дырявом боди и колготках в сеточку, на которых тоже были дырки. Девушка засветила свои сладкие места, чем покорила многих поклонников.

На втором снимке Липа решилась на смелый эксперимент, встав в очень экстремальную позу. Красотка выгнулась назад так сильно, что едва не упала. Ее пышный бюст так и норовил освободиться из декольте. Пышные черные волосы добавили кадру загадочности.

«Изгиб и щелчок», - подписала фото красотка.

В комментариях ее необычное фото наделало шуму. Поклонники пришли в восторг от образа звезды и забросали ее комплиментами.

«Ты просто космос», «Она икона, она легенда, и она – момент», «Сотрудничайте с Арианой и Авой, пожалуйста», «Королева, ты выглядишь потрясающе, но где сторона b?», «Мы так тебя любим», «Удивительно», «Отличный образ», - пишут пользователи сети.

Напомним, что страстная Дуа Липа в платье с неприличными разрезами лишила мужчин спокойствия: "Вау, какой рельеф".

Как сообщала Politeka, Дуа Липа ошеломила экспериментами с внешностью, страстно выгнувшись на диване: такой красотку еще не видели.

Также Politeka писала, что дерзкая Дуа Липа в коже устроилась на полу, посветив своим богатством: «Горячая крошка».