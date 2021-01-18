Відома британська співачка Дуа Ліпа вразила зміною іміджу
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня репостнула фото, на якому позувала з короткою стрижкою білого кольору. Співачка була одягнена в білу обтягуючу сукню, яка підкреслила її струнку фігурку. Дівчина витягнулася на дивані, ледь не упустивши свій бюст. Підкачані руки зірки вразили фанатів, а численні татуювання на тілі привернули увагу.
Ідеальне обличчя, відтінене косметикою, завершило пристрасний образ.
"Ось вона! Пробач, я запізнилася на вечірку, Дуа Ліпа», - підписали фото.
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Як виявилося, на кардинальне перевтілення кумир молоді зважилася заради зйомки в британському Vogue. Фото з такою ж зачіскою вона публікувала раніше в мережі. Судячи з усього, дівчина використовувала перуку, але волосся на фото виглядає цілком натурально.
Як відомо, Дуа Ліпа - британська зірка косівського походження. Вона дуже популярна у себе на батьківщині, а також в США і Європі. На даний момент на співачку в Instagram підписано майже 60 мільйонів осіб. Кар'єру співачка будує з 2015 року, але вже в 2019 році їй вдалося отримати дві престижні нагороди Греммі.
Нагадаємо, що Дуа Ліпа в пікантній позі перед дзеркалом безсоромно блиснула своїм багатством без білизни: "хочеться доторкнутися".
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