Украинская фитнес-модель Юлия Мишура порадовала счастливым утреним видом в постели
Как пишет Politeka.net, 28-летняя чемпионка Европы по бодибилдингу выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, едва проснувшись. Красотка села на кровати в домашней одежде: черном свитере со звездочками. Можно заметить, что она успела надеть золотые сережки и браслет, которые стали ярким дополнением утреннего образа. Кроме того, девушка сверкнула едва заметной татуировкой на руке.
В таком виде Юлия Мишура позировала в спальне, нежась в ярких лучах зимнего солнца. Она запустила одну руку в свои распущенные волосы, чуть приоткрыла пухлые губы и зажмурилась от удовольствия. По всему видно, что Юлия наслаждается вынужденным отдыхом на жестком карантине из-за китайского вируса, когда спортивные залы закрылись.
"Дом, милый дом", - отметила фитнес-модель в тэгах к посту. "Я люблю солнце".
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Юлия Мишура давно развивает свою спортивную форму и не стесняется показать результаты тренировок, мотивируя пользователей сети. Ранее она выложила фото, для которого позировала у зеркала в черных штанах и кофте, лицо она прикрыла смартфоном. Спортсменка задрала одежду и похвасталась плоским животиком, частично засветив полушария бюста и отсутствие бюстгальтера.
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