Американская актриса Мэделин Петш, которая прославилась благодаря роли в сериале «Ривердейл», поделилась яркими фото с романтичного вечера на съемках

Несмотря на то, что рейтинг сериала начал падать в прошлом году, многие поклонники предано ждали выхода пятого сезона «Ривердейла». В первой серии звездный каст воссоединился и порадовал новыми образами. В первом эпизоде зрители увидели долгожданный выпускной бал. Мэделин Петш вместе с сериальной девушкой Ванессой Морган поразили образами с первых минут.

По сюжету, девушки стали королевами бала. По этому поводу красотка Мэделин решила поделиться в Инстаграм своими лучшими фото со съемок и несколькими закадровыми фото, на которых предстала не только в алом платье и в объятиях подруги, но еще и новым образом, который ранее в сериале не был показан.

Стоит отметить, что в реальной жизни влюбленная пара Шерил и Тони являются лучшими подругами. Более того, Мэделин была в качестве подружки невесты у Ванессы Морган и заступалась за нее тогда, когда на звезду набросились с критикой за скоропостижный развод, да еще и во время беременности.

«Такая красивая; Я так рада посмотреть пятый сезон Ривердейла 🥳; самая опасная малышка; Я люблю тебя, Маделам❤️❤️; Когда он появится на Netflix? 😫; когда они отменят это шоу лол; мне кажется, вы выглядите очень опасно; лучшая пара всех времен; какие они красивые», - пишут фанаты под фото.

Отметим, ранее Маделин Петш и Трэвис Миллс ошеломили новостью о расставании. Напряженный график работы в обоих артистов, привел к расставанию, музыкант на тот момент был занят работой над композицией, а актриса – съемками в очередном сезоне «Ривердейла». Стоит отметить, что бывшая пара до сих пор говорит с теплотой о друг друга. Известно, что они остались в дружеских отношениях.

«Я всегда буду защищать свое желание рассказывать о моих отношениях онлайн, потому что настоящая любовь действительно существует, и для нашего поколения важно знать, что она победит. Неважно, кого ты любишь — она победит», — говорила ранее Мэделин в Инстаграм.

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