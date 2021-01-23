Клиенты возмущаются по поводу внезапной блокировки счетов в "ПриватБанке"
Один из пользователе сети оставил на сайте "Минфин" негативный отзыв о работе банка, рассказав о неприятном опыте. По словам мужчины, 23 января он зашел в сервис "Приват 24" и обнаружил, что все его карты заблокированы, при этом операторы "горячей линии" не смогли разъяснить причину.
"Робот приват 24" — написал текстовое сообщение в чате банка, и посоветовал открыть карту в другом банке и «приват» переведет туда мои средства", - добавил автор отзыва. - "Рекомендую не держать денежные средства на карте Приват Банка, так как Вас в любой момент могут лишить доступа в Приват 24 и заблокировать все Ваши счета. Просто потому, что банку этого захотелось".
Украинец добавил, что из-за внезапной блокировки остался без средств существования, а потому вынужден нарушить самоизоляцию и отправиться в банковские отделения для открытия новых счетов и перевода денег. Кроме того, ему посоветовали отправить письмо в офис "ПриватБанка", который находится в Днепре, однако ответа придется ждать до семи рабочих дней.
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"Сегодня пятница, и моя электронная финансовая жизнь остановилась, как минимум на два выходных дня. Постараюсь для себя открыть что-то новое за эти выходные и попытаться прожить эти 2 дня без электронных денег", - подытожил негодующий клиент.
Напомним, счета в ПриватБанке под угрозой, орудуют опасные мошенники
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