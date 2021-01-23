Популярная украинская певица Тина Кароль в кожаном платье порадовала стильным образом на съемках шоу "Голос"

Тина Кароль считается иконой стиля среди украинских звезд. Певица предпочитает появляться на всех мероприятиях в трендовых платьях без откровенных вырезов и наляпистых принтов. Вместо этого певица делает аккуратные и выборочные акценты на бюсте или талии. В этот раз в наряде для первого эфира шоу «Голос» Тина сверкнула тонкой талией и простой прической.

Минималистичный образ очень понравился фанатам, ведь он был создан украинским дизайнером известного бренда Катериной Сильченко. Как утверждает дизайнер, цвет спелой оливы будет в тренде этой весной. Сам наряд сделан из эко-кожи, которая подчеркнула хрупкость звезды.

Элементы обнаженной талии при закрытом жилете хорошо сочетался с цветовой гаммой. Как сообщается на фан-аккаунте Тины, некоторые элементы одежды артистка придумала сама. На одной из примерок образа для "слепых прослушиваний" Тина сняла серьги с ушей, застегнула их на бедрах и сказала: "Это будет так!".

Фанаты остались довольны выбранным стилем звезды:

«Красота», «Мне безумно нравится платье, и образ в целом. Просто пушка💥», «На твоей планете, — сказал Маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч роз… и не находят того, что ищут… — Не находят, — согласился я. — А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе…» , «Как по мне , то такой себе образ ! Бывали в 100 раз лучшие ! Но все равно люблю Тину за ее талант !😍😍😍».

Недавно также Кароль решила показать поближе, как выглядит ее фигура в одном из сценических нарядов. Не так давно певица привлекла к себе внимание появлением в роскошном черном платье с открытым животом и декольте, больше похожим на лиф от купальника.

На новом видео Кароль показывает себя в гримерке именно в этом наряде. Артистка снимает себя на телефон в зеркале, поворачиваясь в разные стороны и рассматривая свою фигуру. Она кокетливо приподнимает ногу, демонстрируя еще и глубокий вырез на юбке.

Напомним, Кароль, Могилевская, Ризатдинова и другие одинокие красотки стали кандидатками для "Холостячки 2": "Самой главной будет...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль забыла о приличиях, публично соблазнив молоденького танцора: "Что за поза сейчас была?".

Также Politeka писала, что Тина Кароль показала топ супероткровенных образов с черными платьями: "Декольте - это главное"