Популярные артистки ради славы изменили не только стиль и имидж, но еще и здорово похудели

Многие звезды не боятся говорить о похудении, однако делают это лишь тогда, когда добиваются определенных результатов. Представляем вашему вниманию последние кадры звезд с пляжа, которые на многое пошли, чтобы сбросить лишнее.

Экс-ВИА Гра Санта Димопулос за время второй беременности набрала 24 килограмма. Однако сейчас звезда уже с легкостью блистает в бикини на Мальдивах. По словам артистки, правильное питание и подходящие физические нагрузки — главный залог успеха. Также очень хорошо помогает массаж, обертывания из водорослей и дыхательные упражнения. К тренировкам Санта приступила спустя 2,5 месяца после родов.

Каменских на Мальдивах с гордостью показывает фигуру в разных купальниках, так как сбросила более 20 килограмм и постоянно рассказывает, как ей удалось этого добиться. При этом Каменских отказалась от строгих диет, походов в ресторан и вредной пищи.

Настя придерживается пятиразового питания. Со временем ее любимым блюдом стала гречневая каша. Рано утром звезда ходит на пробежку, а ложится до десяти вечера. Также звезда рассказывала, что не собирается делать уколы красоты, а доверяет лицо профессиональной косметике.

В 2017 году украинская певица Наталья Могилевская приятно удивила поклонников новой внешностью после похудения. Ради участия в танцевальном шоу певица и продюсер похудела на 25 килограммов. Наталья питалась дробно — по четыре-пять раз в день. При том небольшими порциями. Чтобы не чувствовать голода артистка всегда перекусывала и таким образом не срывалась.

Рекордсмен по похудению – это Полина Гагарина, которая сбросила более 40 кг. Певица довольно долго продержалась на монодиете, гораздо дольше рекомендованных врачами девяти дней.

Суть диеты заключается в том, чтобы придерживаться трёхдневного рациона питания. В первый день – только варёный рис, во второй – отварная куриная грудка, в третий – овощи, которые можно есть сырыми или приготовить на пару.

Латиноамериканская певица Дженнифер Лопес в 51 год имеет удивительное тело. Подкачанная фигура артистки не оставляет никого равнодушным, ведь звезда выглядит лет на 20 моложе своего возраста.

Во время беременности артистка набрала более 22 килограммов. Целый год звезда занималась по специально разработанной методике её тренера Трейси Андерсон, поэтому секрет похудения был прост. В основу тренировок легли активные физические нагрузки — плавание, занятия на велотренажерах и бег. Также певица не любит диеты, поэтому сделала упор на спорт и отказалась от всех напитков, кроме соков и смузи.

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