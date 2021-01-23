Украинская певица Светлана Лобода показала свой новый лук в стильном образе

Конечно, знаменитость, которая много уделяет внимания моде, не могла не поделиться свежим фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net

На снимке артистка попозировала в деловом костюме, состоящем из жакета с малиновыми отделками и легинсов на резинке от известного бренда Alexander McQueen. Свой наряд она дополнила босоножками на высоком каблуке.

Светлана Лобода всегда обладала стройной фигурой и при этом никогда не переставала заниматься спортом, поэтому наряд ей отлично подошел, подчеркнув всё то, чем так щедро наградила ее матушка-природа.

Надо сказать, что в деловом наряде поп-дива выглядела элегантно и грациозно.

«У меня здесь не вечеринка с коктейлями.

Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило

с Alexander McQueen 🔥», - написала певица.

Поклонники восхитились красотой 38-летней знаменитости. Многие одарили ее комплиментами.

"Как всегда грандиозна😍🔥", "Обойдешься", "Королева", "Красотка", "Света топ", - написали в сети.

Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».

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