Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как использует время локдауна для уличных развлечений
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал видео, на котором веселился весьма забавным способом. Ткач решился на зимний экстрим и стал с разбегу кататься на льду. Несколько дублей с разных ракурсов и у актера получился настоящий ролик о том, как он проделывает трюки на льду.
«Божественный монтаж))) Спасибо за этот шедевр @ viktoriya_tka4))) Ну правда, это же бомба, а не ролик?», - подписал счастливый Ткач, расхвалив свою жену.
В комментариях Ткачу традиционно оставили массу позитивных отзывов. Некоторые стали переживать, что видео очень резко оборвалось.
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«Позитивчик наш», «Кто снимал этот шедевр?», «Отлично», «Эффектно», «И после этого Юру не видели...», «Вы Просто Вау, Просто Огонь», «Крутяк», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Юрий Ткач стал широко известен после того, как стал одним из ведущих актеров студии «Квартал 95». Кроме этого, комик снимается в комедийных сериалах и участвует в различных шоу.
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