Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как использует время локдауна для уличных развлечений

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал видео, на котором веселился весьма забавным способом. Ткач решился на зимний экстрим и стал с разбегу кататься на льду. Несколько дублей с разных ракурсов и у актера получился настоящий ролик о том, как он проделывает трюки на льду.

«Божественный монтаж))) Спасибо за этот шедевр @ viktoriya_tka4))) Ну правда, это же бомба, а не ролик?», - подписал счастливый Ткач, расхвалив свою жену.

В комментариях Ткачу традиционно оставили массу позитивных отзывов. Некоторые стали переживать, что видео очень резко оборвалось.

«Позитивчик наш», «Кто снимал этот шедевр?», «Отлично», «Эффектно», «И после этого Юру не видели...», «Вы Просто Вау, Просто Огонь», «Крутяк», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Юрий Ткач стал широко известен после того, как стал одним из ведущих актеров студии «Квартал 95». Кроме этого, комик снимается в комедийных сериалах и участвует в различных шоу.

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