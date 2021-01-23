Дочь легенды украинского кино Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная поделилась свежим кадром

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 30-летняя звезда опубликовала фото, на котором позировала, сидя в машине. Тоня была одета в теплое пальто. Волосы красотки были распущены. Артистка решила похвастаться подарком – букетом свежих весенних цветов, которые она держала в руках.

«Под такими фоточками принято писать какие-то зефирные фразочки, что-то из серии «поскорее бы весна», но не, не буду торопить события. Надо здесь и сейчас. Быть в моменте. Ценить. Любить. Кайфовать. Мысль песни ясна?))», - подписала фото актриса.

В комментариях ей оставили массу отзывов и комплиментов. Не сдержалась даже мама артистки. «До чего же хороша, доця», - написала она.

«Мамина красотка», «вы Тоня как всегда хороши!», «Красавица, умничка, шикарная, заботливая мама, счастья вам и благополучия всей вашей семье», «Вы все время грустная?», «Вы - сама Весна», «Великолепная Тоня», - пишут пользователи сети.

Как известно, дочь Сумской с 2015 года встречается и живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем. Актриса живет и работает в России, поэтому нечасто видится с матерью.

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