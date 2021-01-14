Українська актриса Ольга Сумська показала свої дитячі фото

Зірка народилася у 1966 році в родині акторів, передає Politeka.net. Батьки просто "пропадали" в театрі імені Івана Франка. На щастя, у дівчинки була сестра, Наталя, яка стежила за молодшою сестричкою.

Дівчатка часто бували в гостях у батьків, а Ользі в п'ять років дісталася невелика роль у виставі "Дженні Герхардт".

Саме свої дитячі роки Ольга згадала в одному з останніх постів в Instagram. Актриса розмістила кілька знімків, де вона зовсім ще маленька позує в платтячках і бантиках.

"Мої новорічні сукеньки..🎄Мамочка завжди наполягала,аби був бантик..🎀А біле платтячко «Сніжинка»під ялинкою замовляли у театрі,я їм пишалась,пошите з натурального фатину і батисту..👗❄️І досі зберігаю його,як спогади про моє щасливе дитинство!❤️ ",- написала Сумська.

За 10 хвилин пост зібрав майже 1000 лайків багато коментарів.

"Краса ❤️", " які ж ці фото з дитинства милі і дорогі серцю ... Спогад ... спогад ...", "Красуня з дитинства", " така мила дівчинка!", "А ви не змінилися,впізнати можна відразу", "вітаю. На третьому фото ви особливо схожі на себе❤️❤️❤️", " Лапуся❤️", "красуня", - написали користувачі мережі.

Примітно, що Ольга Сумська теж народила двох дочок, Антоніну Паперну і Анну Борисюк. Перша вже стала відомою актрисою, а друга - зараз студентка.

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