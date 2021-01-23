Популярный украинский певец Макс Барских сразил наповал видом с обнаженным торсом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист поделился странным кадром, показав свои ночные развлечения на отдыхе. Как известно, сейчас певец находится в теплых краях, откуда публикует фото с прекрасными пейзажами. Также Барских не упускает шанса похвастаться своим идеальным телом.

На свежем фото, сделанном в темноте, Макс позировал без одежды. Фото получилось смазанным, так как артист шевелился и пытался прикрыть лицо руками. Впрочем, поклонники все равно смогли рассмотреть стальной пресс певца.

«Закаты», - подписал фото артист.

В комментариях Максу оставили массу слов восхищения.

«Какие закаты? Я их не вижу. Затмил своим шикарным телом. Макс, мы очень соскучились по тебе, возвращайся уже скорей», «Ох Макс, что же ты такой мутный тип, но спасибо хотя бы иногда показываешься», «Улыбаюсь, глядя на это фото!», «Наконец то новое фото, долгожданное», «Ой зайка какой красивый закат», «Спонтанная улыбка красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Макс Барских порадовал поклонниц горячими кадрами в воде. Артист был весь мокрый, когда демонстрировал свой пресс.

Напомним, что уставший Макс Барских с мрачным видом озадачил резкой сменой имиджа: "Правдой мне разбили сердце".

Как сообщала Politeka, мрачный Макс Барских оказался на краю пропасти, признания и фото звезды поражают: «Сложно ощутить счастье…».

Также Politeka писала, что Макс Барских угодил в конфуз прямо во время выступления, фанаты увидели лишнее: "Прямо между ног...".