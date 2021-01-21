Популярний український співак Макс Барських сполохав мережу неймовірним кадром і глибокими думками

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, яке захопило і налякало шанувальників. Артист опинився на краю прірви. Він стояв на краю басейну, який закінчувався біля обриву. Ззаду артиста красувався неймовірний пейзаж.

Сам Макс стояв на обриві у всьому чорному. Очі його були закриті. Він виглядав одночасно похмурим, але умиротвореним.

"Складно відчути щастя, перебуваючи на вершині гори, якщо не побував біля її підніжжя", - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків і компліментів.

"Ммм водичка", "Красунчик", "як красиво", "я тебе дуже сильно люблю, моя зая", "філософ", "Круто сказав. Захоплююся силою духу і творчістю", "Ох вже ця пляжна філософія", "золоті слова", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що 30-річний Макс Барських відомий своїм особливим поглядом на світ. В українському шоу-бізнесі у нього репутація незвичайного артиста.

Раніше ми писали, що Макс Барських знявся для модного журналу в незвичайній фотосесії в похмурих тонах. На одному з фото він сидів на стільці посеред заростей.

Нагадаємо, що зарослий Макс Барських розвалився на стільці, змусивши прихильниць пищати від захвату: «Кайф».

Як повідомляла Politeka, Макс Барських потрапив у конфуз прямо під час виступу, фанати побачили зайве: "Прямо між ніг...".

Також Politeka писала, що мокрий Макс Барських показав залізний торс, змусивши жінок пищати від захвату: "чоловік у самому розквіті...".