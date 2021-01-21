Популярний український співак Макс Барських сполохав мережу неймовірним кадром і глибокими думками
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, яке захопило і налякало шанувальників. Артист опинився на краю прірви. Він стояв на краю басейну, який закінчувався біля обриву. Ззаду артиста красувався неймовірний пейзаж.
Сам Макс стояв на обриві у всьому чорному. Очі його були закриті. Він виглядав одночасно похмурим, але умиротвореним.
"Складно відчути щастя, перебуваючи на вершині гори, якщо не побував біля її підніжжя", - підписав фото артист.
У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків і компліментів.
Аллегрова, яка постаріла, заткнула за пояс моложаву Ані Лорак, фото: як виглядає шальна імператриця
Потап розкрив гірку правду про відомих артистів, не можна навіть в дім пускати: "Породження пекла"
"Збиратимуть по шматочках": похід на гірку закінчився бідою для восьмирічної українки
Влад Яма з "Танців з зірками", який покинув Україну, показав, де тепер живе: "За секунди все змінюється..."
"Задавив машиною": збожеволілий від ревнощів харків'янин жорстко розправився з коханою
"Ммм водичка", "Красунчик", "як красиво", "я тебе дуже сильно люблю, моя зая", "філософ", "Круто сказав. Захоплююся силою духу і творчістю", "Ох вже ця пляжна філософія", "золоті слова", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що 30-річний Макс Барських відомий своїм особливим поглядом на світ. В українському шоу-бізнесі у нього репутація незвичайного артиста.
Раніше ми писали, що Макс Барських знявся для модного журналу в незвичайній фотосесії в похмурих тонах. На одному з фото він сидів на стільці посеред заростей.
Нагадаємо, що зарослий Макс Барських розвалився на стільці, змусивши прихильниць пищати від захвату: «Кайф».
Як повідомляла Politeka, Макс Барських потрапив у конфуз прямо під час виступу, фанати побачили зайве: "Прямо між ніг...".
Також Politeka писала, що мокрий Макс Барських показав залізний торс, змусивши жінок пищати від захвату: "чоловік у самому розквіті...".